Зараз українські ПСГ заповнені на 53%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 27 листопада склали 16,4 млрд кубометрів, що майже на 38,6% менше торішніх показників.

Про це повідомляється на сайті Державної компанії"Оператор ГТС України".

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Отже, за тиждень запаси газу скоротилися на 3%, або на 500 млн куб. про.

Відбір газу зі сховищ здійснюється в обсязі приблизно 60-70 млн кубометрів на добу.

Зараз українські газові сховища заповнені на 52,9%.

Ситуація із запасами газу:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня 2021 року. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних сховищах газу України було накопичено 19 млрд куб. м. Раніше в "Нафтогазі" заявляли, що запасів газу в підземних сховищах в таких обсягах вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 13 листопада склали 17,45 млрд кубометрів, що майже на 37% менше торішніх показників.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 20 листопада склали 16,91 млрд кубометрів, що майже на 37,7% менше торішніх показників.

21 листопада 2020 року запаси газу в підземних сховищах України склали 27,15 млрд кубометрів.

27 листопада 2020 року запаси газу в підземних сховищах України становили 26,9 млрд кубометрів.

Автор: Ганна Бредіхіна