Окупанти перехитрили самі себе і тепер не можуть запустити в роботу жоден енергоблок АЕС.

Російські окупанти не можуть запустити в роботу жоден енергоблок Запорізької АЕС через відмову частини українського персоналу співпрацювати. Про це повідомляє український "Енергоатом".

Відзначається, що гострий дефіцит персоналу на станції окупанти створили самостійно, коли заборонили прохід на територію АЕС тим працівникам станції, які відмовилися отримувати російські паспорти і підписувати договір зі структурами "Росатому". Так на станції стало не вистачати майже 1500 фахівців.

Зараз окупанти намагаються знайти персонал для української АЕС на території самої Росії. Але, як з'ясувалося, дефіцит фахівців – не єдина перешкода для запуску станції в роботу.

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"Запустити блоки заважає і поступова деградація спеціалізованого обладнання, яку рашисти своїм горекерівництвом спричинили через недотримання необхідного температурного режиму", - кажуть в Енергоатомі.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС перебуває під контролем російських окупантів з початку березня 2022 року. Станція фактично перестала працювати через систематичні обстріли, що спричинили пошкодження частини обладнання.

Україна запропонувала розмістити на станції миротворців, щоб виключити будь-які провокації і захистити станцію.

За даними Енергоатому, щоб запустити ЗАЕС в роботу після вигнання російських окупантів, буде потрібно не менше двох місяців, які підуть на перевірку обладнання та розмінування території.