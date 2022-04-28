Зеленський підкреслив, що Росія розглядає як зброю не тільки газ, а й будь-яку торгівлю.

Чергова серія шантажу Росією європейців свідчить про неможливість нормальної економічної співпраці.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що цього тижня керівництво Росії почало "нову серію енергетичного шантажу європейців".

"Рішення обірвати постачання газу в Польщу та Болгарію – черговий аргумент на користь того, що ніхто у Європі не може сподіватися на збереження будь-якої нормальної економічної співпраці з Росією", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що Росія розглядає як зброю не тільки газ, а й будь-яку торгівлю.

"Просто очікує моменту, коли тим чи іншим торговельним напрямком можна скористатися. Або скористатися, щоб шантажувати європейців політично, або щоб посилити російську воєнну машину, яка розглядає об'єднану Європу як мішень", - наголосив президент України.

За його словами, чим швидше всі у Європі визнають, що не можна залежати в торгівлі від Росії, то скоріше можна буде гарантувати стабільність європейських ринків.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" з 27 квітня повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.