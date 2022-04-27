"Газпром" почав відключати західні країни від газу за відмову платити за паливо у рублях.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала європейські країни ввести ембарго на російські енергоресурси.

Про це вона написала у Twitter.

"Євросоюз не будуть шантажувати. Ми не боїмося Путіна. Польща та Болгарія та інші країни знайдуть нашу підтримку. Європарламент закликає до негайного загальноєвропейського ембарго на поставки енергоресурсів, контрольовані Кремлем. Настав час розірвати нашу залежність раз і назавжди", - звернулась Мецола.

Що передувало

26 квітня Росія зупинила постачання газу до Польщі за Ямальським контрактом, а також призупинила постачання газу до Болгарії.

У ЄС блокування Кремлем поставки газу через небажання платити за блакитне паливо у рублях назвали "спробою шантажу".

Як зазначила, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, Європа до цього була готовою та працює над забезпеченням альтернативних поставок і кращих можливих рівнів зберігання по всьому ЄС.

Невдовзі у західній пресі з посиланням на джерела у "Газпромі" почали з’являтися повідомлення про нібито оплату деякими країнами ЄС газу в рублях, як на цьому наполягають росіяни.

Австрія, яку теж зарахували до таких країн, назвала інформацію "фейком російської пропаганди".

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