Майбутній опалювальний сезон розпочнеться приблизно 15 жовтня, зважаючи на погодні умови, нагадав міністр.

Готовність України до нового опалювального сезону наближається до 70%.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вона (підготовка до зими - УНІАН) триває, ми вже виходимо на показник, близький до 70% підготовки мереж та систем ЖКГ. Все йде за планом там, де це можливо, у тих громадах, які не постраждали. У тих, які постраждали, розпочато роботи з відновлення об'єктів теплокомуненерго, центрального теплопостачання", - сказав він.

За словами міністра, також Україна накопичує природний газ, щоб впевнено проходити майбутній опалювальний сезон, який розпочнеться приблизно 15 жовтня, зважаючи на погодні умови.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду повідомив, що Україна готова до нового опалювального сезону майже на 60%. Стан готовності житлових будинків до опалювального сезону становить 56%, мереж - 57%, об'єктів теплопостачання - 58%.

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