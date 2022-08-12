Не більше 235 тис. жителів Донецької області зможуть отримати тепло в зимовий період.

Не більше 235 тис. жителів Донецької області зможуть отримати тепло у зимовий період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

З 1,7 млн жителів, які були до початку повномасштабної війни, в Донецькій області поки залишається близько 350 тис.жителів. З початку обов'язкової евакуації понад 4 тис. осіб виїхали.

Як розповів Кириленко, місцева влада розраховує на те, що на зимовий період в області залишиться не більше 235 тис.осіб, адже саме таку кількість людей влада зможе забезпечити теплом.

"Такий розрахунок також обумовлений електричною напругою, яку ми зможемо подавати в багатоповерхові будинки, адже ми розуміємо, що люди будуть вмикати обігрівачі", - пояснив він.

Він також зазначив, що об'єкти критичної інфраструктури та медичні заклади на території області досі працюють, допомога надається і пораненим бійцям, які надходять з фронту, і місцевому населенню.

Кириленко також повідомив, що Донецька область посідає друге місце після Київської області за кількістю зруйнованих об'єктів. Всього в регіоні було зруйновано або пошкоджено 17 тис.596 об'єктів протягом повномасштабної війни, без урахування Маріуполя і Волновахи.

Війна в Україні та опалення:

3 липня 2022 року глава Донецької ОВВА Павло Кириленко заявив про те, що Донецька область може залишитися без опалення та газу.

19 липня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає фіксацію ціни на газ для теплокомуненерго на рівні 7,4 грн за кубометр до кінця опалювального сезону.

Вже 27 липня Верховна Рада заборонила на період дії воєнного стану примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.

29 липня 2022 року Рада заборонила підвищення тарифів на тепло для населення.

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