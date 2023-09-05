Йдеться про понад 20 обшуків, які проводять у рамках раніше відкритого кримінального провадження.

Служба безпеки України проводить понад 20 обшуків у кількох областях через зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, правоохоронці за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводять слідчі заходи у рамках раніше відкритого кримінального провадження, яке стосується зловживань на відновленні енергетики.

Наразі працівники Служби безпеки проводять понад 20 обшуків у декількох областях. Всі заходи відбуваються з дотриманням чинного законодавства.

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Обшуки СБУ - останні новини

Сьогодні вранці стало відомо, що правоохоронці прийшли до виконуючого обов'язки міського голови Чернігова Олександру Ломако. Співробітники Служби безпеки України проводять в квартирі чиновника обшуки.

"Що будуть шукати: напевно, трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста. На якій підставі: рішення Шевченківського суду Києва", - зазначив він.

Варто додати, що Україна продовжує готуватися до зими. Міністр енергетики Герман Галущенко оголосив, що у разі відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріли обмеження подачі електроенергії споживачам запроваджувати не планується.

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