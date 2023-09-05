Підставою для обшуків стало рішення Шевченківського суду Києва.

Правоохоронці прийшли до виконуючого обов'язки міського голови Чернігова Олександру Ломако. Співробітники Служби безпеки України проводять в квартирі чиновника обшуки.

"У мене вдома обшуки. Зараз. Поки збирав дітей до школи, мене відвідала група представників СБУ. Обшукуватимуть квартиру. Попросив почекати, щоб зібрати і вивести з квартири трьох дітей, щоб вони не бачили. Але, питання, схоже, термінове", - повідомив Ломако Telegram-каналі.

Він навіть скасував нараду з питань життєдіяльності міста.

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"Що будуть шукати: напевно, трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста. На якій підставі: рішення Шевченківського суду Києва. Він трохи далеко від Чернігова. Але чиновникам з центру, яким наше місто як кістка в горлі – там легше "повирішувати". О 8 ранку має бути нарада з питань життєдіяльності міста", - підсумував чиновник.

Гучні затримання СБУ - останні новини

У жовтні 2022 року в Запоріжжі СБУ затримала президента компанії "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв. У нього виявили російське громадянство.

Богуслаєву оголосили підозру у колабораційній діяльності та пособництві Росія. Правоохоронці встановили, що Богуслаєв продовжував постачати Двигуни та інші запчастини для російських ударних вертольотів під час повномасштабної війни.

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