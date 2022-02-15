У вівторок, 15 лютого 2022 року, на тлі інформації про відведення російських військ від українського кордону, почали падати ціни на нафту еталонних марок.
Про це повідомляє Investing.
Квітневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:18 за Києвом подешевшали на $2,67 (2,77%) - до $93,81 за барель.
Вартість ф'ючерсу на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впала до цього часу на $2,91 (3,05%) - до $92,55 за барель.
Станом на 15: 01 за Києвом нафта марки Brent коштувала $93,13 за барель. WTI подорожчала до $ 91,77 за барель
За рік нафта подорожчала практично в півтора раза. Ціна змінилася з $58,67 станом на 3 лютого 2021 до $96,05 станом на 14 лютого 2022 року.
Ситуація на українському кордоні:
15 лютого 2022 року Міноборони РФ заявило про те, що Південний і Західний військові округи Росії почали повернення військ до місць дислокації після військових навчань.
Ціни на нафту:
- Станом на 13 січня 2021 року світові ціни на нафту досягли докарантинного рівня.
- Вартість бареля березневої нафти Brent 21 січня до 8: 22 за Києвом склала $56,02 (-0,11%).
- Станом на 2 лютого 2021 року після новорічних коливань нафта почала зростати в ціні.
- 4 лютого 2021 року ціни на нафту піднялися до річного максимуму.
- Станом на 8 лютого 2021 року вперше за рік ціна на нафту перевищила $60.
- 17 лютого 2021 року ціна бареля нафти марки Brent досягла $64,06 (+1,12% до ціни на момент закриття вечірньої сесії).
- 22 лютого 2021 року Нафта пробила позначку в $62 долари.
- В кінці лютого вартість європейських сортів нафти оновила максимуми з початку 2020 року: котирування північноморської Brent перевищили $67 за барель, російської Urals досягли $66 за барель.
- У березні 2021 року ціна нафти наблизилася до психологічної позначки в $ 70.
- Вартість бареля березневої нафти Brent 6 січня до 16: 55 за Києвом склала $82,33 (+1,89%).
- 17 січня 2022 року ф'ючерси на нафту марки Brent досягли найвищого рівня за більш ніж три роки.
- 21 січня 2022 року, ціна нафти Brent наблизилася до 7-річного максимуму. Станом на 8:44 за Києвом вартість бареля квітневої нафти Brent склала $89,56 (+1,17%).
- 2 лютого 2022 року ціни на нафту наблизилися до семирічного максимуму.
- 14 лютого 2022 року вперше з 1 жовтня 2014 року вартість нафти марки Brent перевищила позначку в $ 96 за барель.