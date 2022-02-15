Квітневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:18 за Києвом подешевшали на $2,67.

У вівторок, 15 лютого 2022 року, на тлі інформації про відведення російських військ від українського кордону, почали падати ціни на нафту еталонних марок.

Про це повідомляє Investing.

Квітневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:18 за Києвом подешевшали на $2,67 (2,77%) - до $93,81 за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впала до цього часу на $2,91 (3,05%) - до $92,55 за барель.

Станом на 15: 01 за Києвом нафта марки Brent коштувала $93,13 за барель. WTI подорожчала до $ 91,77 за барель

За рік нафта подорожчала практично в півтора раза. Ціна змінилася з $58,67 станом на 3 лютого 2021 до $96,05 станом на 14 лютого 2022 року.

Ситуація на українському кордоні:

15 лютого 2022 року Міноборони РФ заявило про те, що Південний і Західний військові округи Росії почали повернення військ до місць дислокації після військових навчань.

Ціни на нафту: