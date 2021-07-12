Якщо в Києві опалення подорожчає на 30-40%, то в регіонах ціна може зрости на 60-70%.

У новому опалювальному сезоні тарифи на опалення в Україні можуть зрости на 30-40%.

Такий прогноз озвучив голова департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко, повідомляє «Обозреватель».

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За словами експерта, нові тарифи на опалення можуть бути оприлюднені вже у вересні.

Скільки коштуватиме опалення:

опалення для однокімнатної квартири в середньому коштуватиме як мінімум 2000 грн;

для двокімнатної (63 кв. м) - 3150 грн;

для трикімнатної (80 кв. м) - 4000 грн.

Де будуть найвищі тарифи:

Згідно з прогнозом, розмір тарифу буде залежати від регіону. Так, якщо в Києві опалення подорожчає на 30-40%, то в регіонах ціна може зрости на 60-70%.

"У містах, де тариф на опалення не підіймали, останні 2-3 роки не проводилася модернізація теплокомуненерго, тарифи зростуть більш ніж на 60 або навіть 70%", - зазначив експерт.

У Чернівцях вже заявили про зростання тарифу на 70%.

У Києві, на думку Попенка, опалення може подорожчати більше, ніж заявлено – до 45%.

У Кременчуці готуються збільшити тариф на 53%.

Прогноз

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в травні 120 міст України, в яких проживають 5 млн осіб, можуть залишитися без гарячої води, оскільки теплокомуненерго не в змозі платити ринкову ціну за газ.

А з жовтня все населення може залишитися без централізованого опалення, оскільки з 20 травня припиняється зобов'язання НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.

21 травня 2021 року у Зеленського розповіли, яким буде наступний опалювальний сезон.

На початку червня Шмигаль заявив, що Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

З 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть вирости до 40%, але це не вирішить, а посилить системну кризу в теплоенергетиці, вважають в асоціації "Укртеплокомуненерго".

Підготовка до опалювального сезону

Раніше заступник голови КМДА Петро Пантелєєв запропонував, щоб для проходження опалювального сезону, газ українського видобутку має стати соціальним і продаватися для потреб теплокомуненерго за ціною 4 тис. грн за тисячу куб. м., оскільки ринкова вартість газу не закладена в тарифах підприємств.

Середньозважена ціна природного газу на серпень досягла рекордного значення в 15,25 тис.грн за кубометр, збільшившись на 18% в порівнянні з середньою ціною в липні.

14 червня 2021 року радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про те, що якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.

Підвищення тарифів

6 липня 2021 року комунальне підприємство "Київтеплоенерго" анонсувало підвищення тарифів на тепло і гарячу воду через зростання цін на газ, при цьому в платіжці за червень у киян буде відображено новий рядок з авансовим платежем.

Тепловики заявили, що ціна на газ, який становить основну частину витрат у тарифі на тепло і гарячу воду, катастрофічно зросла, а тарифи комунальних підприємств - ні.

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Автор: Олена Коваленко