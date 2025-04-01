Однією з причин цього називають нездатність університету захистити студентів у кампусі від антисемітської дискримінації.

Новообрана адміністрація розпочала перевірку, яка спрямована на боротьбу з антисемітизмом у Гарвардському університеті, що може призвести до заморожування федерального фінансування закладу на суму до дев’яти мільярдів доларів. Про це повідомляє Financial Times.

"Нездатність Гарварду захистити студентів у кампусі від антисемітської дискримінації – при цьому просуваючи ідеології, що розколюють суспільство, замість вільного дослідження – поставила його репутацію під серйозну загрозу", – заявила міністр освіти США Лінда Мак-Мен.

На кону контракти на суму 256 млн доларів і багаторічні грантові зобов'язання на суму 8,7 млрд доларів.

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Нагадаємо, раніше Трамп і Республіканська партія розпочали активні заходи проти представників американської вищої освіти, звинувачуючи їх, зокрема, у поширенні антисемітизму.

У Гарварді вже зробили кроки, направлені на те, щоб уникнути подібних звинувачень. Так, університет створив робочу групу, покликану боротись з проявами антисемітизму.

Вочевидь, ситуація далека від свого вирішення. Нагадаємо, нещодавно в адміністрації Трампа почали перевірки федеральних грантів і контрактів Колумбійського університету.

Причиною цього кроку називали випадки антисемітизму, які фіксували під час пропалестинських акцій.

Американська освіта – головне

Президент США Дональд Трамп заявив, що федеральне фінансування для коледжів, шкіл і університетів можуть припинити через протестні дії. Більше того, агітаторів можуть запроторювати до в'язниць, а якщо останні є іноземцями, то можуть відправити до країн, з яких вони прибули.

Нагадаємо також, що нещодавно новообраний президент США підписав указ щодо початку ліквідації Департаменту освіти – це було однією з його передвиборчих обіцянок. Як заявили в Білому домі, новий указ розширить освітні можливості, а також дасть змогу батькам поліпшити результати учнів.

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