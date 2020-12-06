За словами бізнесмена, знищення українських банків призвело до падіння української економіки на 20%.

Олег Бахматюк, аграрний бізнесмен і колишній акціонер “ВіЕйБі банку”, розповів, що системні українські банки можна було вберегти від знищення під час “банкопаду” 2014-2017 років, однак колишня голова НБУ Валерія Гонтарева не дала цього зробити.

Як повідомляють "Українські новини" про це Олег Бахматюк розповів під час інтерв’ю телеведучому 112 каналу Дмитру Співаку. За його словами, знищення українських банків призвело до падіння української економіки на 20%, а активи знищених банків потім були реалізовані на аукціонах Фонду гарантування вкладів за незначну частину їх вартості.

Бізнесмен розповів, що план цивілізованого рішення по розв'язанню питань з кризою банківської сфери у 2014 році обговорювався під час нарад у тодішнього президента Порошенка. Попри те, що цю ідею підтримали всі, крім Валерії Гонтаревої, план так і не був реалізований, що завдало величезних збитків економіці.

“По “ВіЕйбі банку” була нарада у Порошенка. Був підписаний протокол мною, міністром фінансів Шлапаком, прем’єр-міністром Яценюком, першим заступником Гонтаревої Писаруком, самою Гонтаревою. Участь брав тодішній керівник “Укргазбанку” Кирило Шевченко. Ми тоді обговорювали ідею, яку, вважаю, можна було втілити як прототип дій для кожної подібної ситуації з системними банками (а “ВіЕйБі банк” був системним банком). Як акціонер я пропонував віддати весь банк “Укргазбанку”, вношу 200 млн доларів - у стільки тоді оцінювались мої кредити - на депозитний рахунок “Укргазбанку”. А далі “Укргазбанк” максимально витягує можливості з “ВіЕйбі банку” під гарантії повернення коштів мною, як акціонером. Це цивілізований шлях відходу акціонера, - розповів бізнесмен”. - Всі були “за”, крім Гонтаревої. У відповідь ми отримали знищення банку. Через 4 роки Фонд гарантування вкладів продав всі активи банку за 8 млн доларів”.

Нагадаємо, що в результаті так званого “банкопаду” у 2014-2017 роках з ринку були виведені близько 90 українських банків. Тодішній директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтин Ворушилін заявляв, що неплатоспроможності могли уникнути до 40 фінансових установ. Зокрема, на думку чиновника, при бажанні Нацбанку можна було зберегти банки Бахматюка і Жеваго.

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Автор: УНІАН