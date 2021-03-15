У державному "Ощадбанку" повідомили, що від "пільгових" 50 кв.м. житла, на які поширюється низька ставка, необхідно відняти площу майна, яке вже знаходиться у власності позичальника і членів його родини.

В Україні банки, які беруть участь у Державній іпотечній програмі з компенсації ставки до 7% річних, висувають вимоги до позичальників, що відрізняються від тих, які передбачені урядовою програмою.

Про це повідомляє "Економічна правда".

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Так, в державному "Ощадбанку" повідомили, що від "пільгових" 50 кв.м. житла, на які поширюється низька ставка, необхідно відняти площу майна, яке вже знаходиться у власності позичальника і членів його родини. Решта площі квартири буде оплачуватися за ставкою банку, яка на поточний момент досягає майже 13%.

Згідно з умовами, які озвучив уряд, позичальником може бути громадянин України віком до 50 років, який не має у власності житла площею понад 50 кв м.

За умовами "Кредобанку", позичальникові буде відмовлено в пільговій іпотеці за наявності будь-якої нерухомості у власності. Навіть якщо це частка в старій приватизованій квартирі.

В "Укргазбанку" і банку "Глобус" повідомили, що офіційний дохід позичальника має становити не менше 23 тисяч гривень на місяць, в "ОТП Банку" – понад 50 тисяч гривень, залежно від умов.

"Приватбанк", своєю чергою, бере більший початковий внесок, ніж передбачено умовами – 25% замість 15%. "Кредобанк" - 20% замість 15%.

Крім того, окремі банки повідомили, що працюють виключно з вторинним ринком нерухомості.

Доступна іпотека

27 січня 2021 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів в Україні. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості.

Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

Скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які бажають придбати квартиру, так і ті, хто хоче побудувати будинок самостійно. В іпотеку не можна буде купити житло, побудоване до 2015 року.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках програми «Доступна іпотека під 7%».

1 березня перші два українці скористалися державною програмою "Доступна іпотека під 7%».

9 березня 2021 року в Мінфіні заявили, що до кінця року скористатися державною програмою "Доступна іпотека під 7%" зможуть близько п'яти тисяч українських сімей.

11 березня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити детальний план запуску в Україні іпотечного кредитування за мінімальним ставкам.

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Автор: Олена Коваленко