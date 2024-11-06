Документ розширює можливості НБУ щодо проведення перевірок фінансових установ.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11043, одним з положень якого є зобов'язання для банків розкривати дані по фінансових операціях своїх клієнтів на запит Нацполіції. Про це йдеться у тексті законопроєкту.

"Для запобігання або припинення помилкових, неналежних платіжних операцій, що мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, надавачі платіжних послуг зобов’язані на електронні запити Національної поліції України негайно надати інформацію про таку платіжну операцію", - зазначається в документі.

Зокрема, надавачі платіжних послуг зобов’язані надати прізвище, ім’я та по батькові отримувача та повне найменування платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор, ідентифікатор платіжного пристрою, код, що ідентифікує операцію в платіжній системі, повний номер емісійного платіжного інструменту, номер рахунку отримувача.

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Підкреслюється, що метою даного законопроекту є боротьба з так званими "дропами" (особами, які за певну винагороду віддають свої рахунки у користування третім особам), в продовження до ініціативи НБУ ввести обмеження у 150 тис. грн на перекази коштів з картки на картку.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроект суттєво розширює повноваження регулятора та спрощує надання платіжних послуг небанківськими установами. Зокрема, дозволяється встановлення для фінансових компаній, ломбардів та кредитних спілок можливості надавати платіжні послуги на підставі їхньої ліцензії без необхідності отримання окремої ліцензії.

При цьому НБУ отримує право встановлювати вимоги до регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг. Документ також посилює відповідальність за порушення у сфері платіжних послуг та збільшує розмір штрафів.

Крім того, дозволяється закріпити повноваження Нацбанку на проведення перевірок постачальників платіжних послуг не лише офлайн за їхнім місцезнаходженням, а й в онлайн-режимі.

Обмеження на перекази "з картки на картку" - головні новини

В Україні з 1 жовтня почав діяти ліміт на карткові перекази у 150 000 гривень. Таким чином, Нацбанк встановив обмеження для боротьби з так званими "дропами".

Член Ради НБУ Василь Фурман розповів, кого не торкнуться обмеження на карткові перекази. За його словами, це не стосуватиметься волонтерів та людей, у яких підтверджені доходи перевищують суму ліміту.

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