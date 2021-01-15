Залишки за гривневими кредитами скоротилися на 2,8%, за валютними – на 2,7%.

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за 2020 рік зріс на 30,7% – до 838 мільярдів гривень, валютних (у доларовому еквіваленті) – на 20,4%, до 17,46 мільярда доларів.

Читайте такожСвітовий банк прогнозує серйозну економічну кризу через пандеміюЯк повідомляється на сайті Національного банку України, в тому числі в грудні обсяг гривневих депозитів виріс на 9,5%, валютних – скоротився на 2,4%.

Згідно з наведеними даними, залишки за гривневими кредитами скоротилися на 1,2% за грудень і на 2,8% з початку року - до 595,954 мільярда гривень.

Залишки за валютними кредитами скоротилися на 3,5% за грудень і на 2,7% з початку року - до 12,3 мільярда доларів.

Що цьому передувало

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за 2019 рік зріс на 18,5% – до 639,7 мільярда гривень, валютних – на 28,5%, до 17,2 мільярда гривень.

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Автор: Катерина Жирій