За словами голови НБУ, наступного року регулятор продовжуватиме роботу в цьому напрямку.

Національний банк України пропонує скасувати податок на доходи з депозитів, введений у 2014 році, і в наступному році будуть продовжувати роботу в цьому напрямку.

Про це в інтерв'ю ЕП заявив глава НБУ Кирило Шевченко.

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"Ми цього року виходили з ініціативою на уряд, щоб скасувати податок на доходи з депозитів. За всю історію незалежності України такого податку не було. Він був введений у 2014 році, коли ситуація з надходженнями була просто жахливою. Сьогодні цього вже немає, є достатня дохідна база, і ми вважаємо, що можна скасувати цей податок", - пояснив Шевченко.

"Він складається з двох складових - це 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Про військовий збір не йдеться. Поки йде війна, його треба залишати. А ось прибрати 18% ПДФО, зважаючи на те, що депозитні ставки й так низькі, ми пропонували міністерству фінансів і уряду в законі про бюджет. Це не було враховано", - додав він.

За словами голови НБУ, наступного року регулятор продовжуватиме роботу в цьому напрямку.

Ситуація з депозитами

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за січень зріс на 1,6% – до 651 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) – на 2,5%, до 17,7 млрд дол.

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за вересень збільшився у порівнянні з серпнем на 3,4% – до 745,6 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) – на 3,8%, до 17,6 млрд дол.

Обсяг депозитів в українських банках за 2019 рік зріс на 18,5% у гривні, на 28,5% у валюті.

Станом на 22 жовтня 2020 року в Україні загальний приплив коштів населення в гривні склав 27%.

Обсяг готівки в обороті поза банківською системою України за листопад зріс у порівнянні з жовтнем на 1,3% - до 493,1 млрд грн.

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Автор: УНІАН