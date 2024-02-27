У Мінінфраструктури заявили, що питання, які досі не вирішені – зона відповідальності Польщі.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України виконало всі домовленості для попередження блокади з боку польських перевізників. Відбулась чергова розмова представників міністерств двох країн, повідомила прес-служба Мінінфраструктури України.

"Отримуємо сигнали про начебто приєднання до блокади польських фермерів також і перевізників. Останні призупинили свій протест після домовленостей з Міністерством інфраструктури Польщі. Частину з цих домовленостей складали пункти, на які погодилось наше міністерство. Ми дотримали свого слова та виконали все, що обіцяли. Колега запевнив, що роблять все від них залежне, щоб перевізники не поновили свій протест", – заступником міністра Сергій Деркач.

За його словами, питання, які досі не вирішені – зона відповідальності Міністерства інфраструктури Польщі.

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Деркач також додав, що повідомив польську сторону про зафіксовані випадки, коли окремі вантажівки проїжджають до України, оминаючи блокаду, тобто без черг. Мінінфраструктури фіксує такі випадки та очікує на них офіційну реакцію.

Під час розмови заступник міністра окремо зупинився на тому, що питання продовження "транспортного безвізу" є для України важливим та терміновим.

"Водночас, навіть за умови неповернення перевізників на кордон, ситуація залишається складною через блокаду з боку фермерів та вже вийшла за всі межі цивілізованого протесту. Наразі з польського боку кордону заблокованими залишаються більше 2000 вантажівок", – вказали у Мініфраструктури.

Протести на кордоні

Раніше УНІАН писав, що протести на українсько-польському кордоні посиляться. Польські перевізники планують з 1 березня відновити акції, які призупинили у січні.

Водночас 27 лютого польські фермери протестують не лише на кордоні з Україною. Вони влаштували масштабну акцію у Варшаві. Протестувальники виступають проти імпорту продовольства з України та політики "зеленого курсу" ЄС.

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