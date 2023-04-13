За його словами, Україна розраховує на майбутню співпрацю та розвиток інвестицій.

Корпорація Boeing, яка є одним з найбільших виробників авіатехніки, пробачила Україні $200 млн боргу.

Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він подякував компанії за підтримку України та додав, що влада розраховує на подальшу співпрацю з корпорацією.

"Під час зустрічі з американським бізнесом Boeing оголосила, що звільняє українські компанії від зобов'язання у $200 млн, пов'язаного з проектом "Морський старт". Дякую за важливе рішення на підтримку України. Розраховуємо на співпрацю та розвиток інвестицій компанії в Україні", – написав Шмигаль.

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Польоти над Україною

24 лютого 2022 року Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків через повномасштабне вторгнення Росії

Європейська організація з безпеки повітряної навігації прогнозує, що обмеження на польоти цивільної авіації в повітряному просторі України діятимуть до 2029 року.

В прес-центрі "Украероруху" у відповідь наголосили, що український повітряний простір буде відкрито одразу після завершення воєнних дій та перемоги України.

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