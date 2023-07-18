Найбільше вакансій для продавців-консультантів, водіїв та менеджерів з продажу.

Тенденції ринку праці в поточному році свідчать про поступове відновлення малого та середнього бізнесу та зростання ділової активності насамперед у тих галузях економіки, які важливі для країни у стані війни.

Як повідомили у Державній службі зайнятості, до топ-10 професій за кількістю наявних пропозицій роботи на Єдиному порталі вакансій увійшли продавець-консультант (понад 15 тис. вакансій), водій, менеджер з продажу, бухгалтер, кухар, інженер, лікар, вантажник, швачка та фармацевт.

Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях становить: продавець-консультант – 100 тис. грн; менеджер з продажу - 275 тис. грн; водій – 120 тис. грн; бухгалтер – 107,5 тис. грн; кухар – 115 тис. грн; інженер – 140 тис. грн; лікар – 100 тис. грн; вантажник – 35 тис. грн; швачка – 54 тис. грн; фармацевт – 64 тис. грн.

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Щодо вакансій, які подаються роботодавцями безпосередньо до Державної служби зайнятості, то ситуація наступна: у регіональному розрізі найбільша кількість вакансій зареєстрована у м. Київ, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях. Середній розмір заробітної плати у вакансіях, що подаються до служби зайнятості, становить 11 тис. гривень.

При цьому в базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад: фахівець з розроблення комп'ютерних програм – 110 тис. грн., інженер-програміст - 90 тис. грн., ливарник металів та сплавів – 70 тис. грн., слюсар-інструментальник – 60 тис. грн., водій – 60 тис. грн., агроном – 52 тис. грн., модельєр-конструктор – 45 тис. грн., кухар – 43 тис. грн., токар і фрезерувальник – по 40 тис. гривень.

"Слід зазначити, що високий рівень оплати праці роботодавці пропонують високо кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань, або за роботу в особливих умовах. Також, часто роботодавці вимагають наявності у претендентів таких навичок як знання іноземної мови, вміння працювати у стресових ситуаціях, гнучкість, комунікабельність, мобільність та адаптивність", – йдеться у повідомленні.

Ситуація на ринку праці в Україні

Згідно з дослідженням сайту з пошуку роботи Work.ua, ринок праці в Україні протягом літа в цілому продовжує відновлюватися: дещо знизились темпи зростання і зменшилась кількість шукачів, проте підросли зарплати, що є закономірною реакцією роботодавців на конкуренцію за кандидатів.

За результатами опитування внутрішньо переміщених осіб порталом robota.ua, понад половина з них наразі не мають роботи і активно її шукають, а чверть опитаних підшукує краще місце роботи. Головними проблемами у пошуку роботи називають низьку оплату праці, небажання роботодавця наймати на роботу ВПО, відсутність вакансій за рівнем освіти та досвідом, недостатність професійних навичок та досвіду роботи, брак підтримки у пошуку роботи або ж неактуальність професії.

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