Біткоїн входить в останню фазу падіння, після якої почнеться зростання.

Курс біткоїна у понеділок, 24 січня, на певному етапі опустився до позначки $32,9 тисячі – це найнижчий показник з липня 2021. Пізніше курс трохи скоректувався. Чи настав час купувати біткоїн – читайте далі.

Один з найвідоміших криптотрейдерів Міхаель ван де Поппе, який рідше за інших своїх колег помиляється у своїх прогнозах, переконаний, що біткоїн ще не досяг дна зниження, навіть попри потужний відскок в останні дні.

Найпопулярніша та найдорожча криптовалюта у світі із великою ймовірністю увійде в ще одну фазу зниження, при якій їй вдасться досягти дна та вже повноцінно повернутися до зростання, упевнений експерт.

В цю хвилину ми входимо в фазу, яка дозволить знайти дно корекції. Але для цього, найімовірніше, буде потрібно період накопичення та час, перш ніж біткоїн дійсно зможе почати розворот.

Аналогічної думки дотримується й інший криптостратег Бенджамін Коуен. За його оцінкою, біткоїн вже найближчим часом здатний обвалитися до $20 тис. На тлі такого падіння на ринку почнеться велика паніка й "різанина", яка стане слушною можливістю для купівлі криптовалюти.

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Як раніше писав УНІАН, напередодні європейський регулятор запропонував заборонити майнінг криптовалют методом Proof-of-Work, домінантним серед найбільших криптовалют на ринку. А ще раніше в Росії, яка входить в 3-ку світових лідерів з видобутку біткоїна, виступили з ініціативою заборонити будь-які операції з криптовалютою.

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