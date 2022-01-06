Кількома днями раніше Chainlink виявився найбільш торговельною криптовалютою на ринку.

Один з найвідоміших криптотрейдерів Міхаель ван де Поппе, що має в соцмережі Twitter близько півмільйона підписників, виявив токен, який потенційно знаходиться на початку нової фази зростання.

У найближчій перспективі криптовалюта Chainlink може вирости в ціні на 350% з поточних рівнів, стверджує аналітик.

Поппе стверджує, що стрімке зростання альткоїна відбудеться в разі, якщо він закріпитися вище позначки в $19,5 за монету, після чого подолає зону в $33. Якщо це трапиться, то наступними цілями для LINK стануть $77 і $120, стверджує трейдер.

У списку Coimarketcap токен Chainlink знаходиться на 18-му місці з капіталізацією в $11 млрд. Станом на 6 січня, криптовалюта торгується на рівні в $24,2, за минулу добу вона подешевшала на 5% (втім, як і вся криптовалюта).

При цьому за останній тиждень ціна альткоїна піднялася на 23%, а в певний момент вона була найбільш торговельною криптовалютою на ринку, і криптою, яка найшвидше росте за кількістю використання в смарт-контрактах.

"Якщо Сектор DeFi збирається прокидатися, що Chainlink, найімовірніше, доб'ється свого", – зазначив трейдер.

Він додав, що в поточному році активний розвиток отримають сектори DeFi і мережі оракулів.

Chainlink – це цифрова валюта, що функціонує на базі блокчейна Ethereum ("ефір" в народі). Вона полегшує процес взаємодії споживачів і постачальників товару/послуги. За це мережа оракулів Chainlink отримує оплату в токенах LINK.

Читайте такожІ це не біткоїн: аналітик назвавши криптовалюту з проривним потенціалом зростанняРаніше інший відомий криптотрейдер Остін Арнольд назвав шість криптовалют, яких у 2022 році чекає успіх. Він впевнений, що найбільше зростання в наступні 12 місяці покажуть токени Solana, Polkadot, Cardano, Polygon, Chainlink і Aave.

Згадувалося також, які криптовалюти вичерпали потенціал зростання, а також монети, здатні подорожчати в короткостроковій перспективі.

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