Найбільше торік подорожчали однокімнатні квартири на вторинному ринку.

Ціни на житло в Україні у 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, зросли на 8,8%.

Читайте такожВ Україні засмутилася інфляція: що подорожчало найбільшеПро це передає Державна служба статистики.

Зокрема, ціни на первинному ринку нерухомості зросли на 6,9%, на вторинному – на 9,8%.

На первинному ринку однокімнатні квартири подорожчали на 7,8%, двокімнатні – на 5,6% і трикімнатні – на 7,7%.

На вторинному ринку однокімнатні квартири подорожчали на 11,9%, двокімнатні – на 10,2% і трикімнатні – на 7,7%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Що цьому передувало

Ціни на житло у січні-вересні 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 8,9%.

Споживча інфляція в Україні в грудні 2020 року в річному вираженні - у порівнянні з груднем 2019 року - становила 5%, прискорившись з 4,1% роком раніше.

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Автор: Павло Степанець