Держстат оприлюднив рейтинг найдорожчих і найдешевших продуктів у 2020 році.
Читайте такожУ платіжках українців з'явиться нова стаття витрат - прогнозПро це повідомляє ТСН.ua.
"Лідером подорожчання став цукор. Його вартість протягом року збільшилася майже наполовину - на 46%. На другому місці – яйця. Їхня вартість зросла на третину. Соняшникова олія подорожчала на 22%", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що натомість торік знизилися ціни на овочі.
За даними Держстату, чи не найбільше зменшилася вартість на овочі борщового набору. Найбільше подешевшала цибуля - на 42%. Ціна за кілограм картоплі знизилася на чверть. Майже стільки втратила в ціні та капуста. Буряк подешевшав на 17%, а морква - на 6%.
Що цьому передувало
- Раніше повідомлялося, що на українських ринках та в магазинах дорожчають цукор та гречка. У 2020 році цукор піднявся в ціні на 50%, а гречка - на 35%.
- Експерти пояснюють таке здорожчання зниженням виробництва цукру в країні. На врожай цукрових буряків вплинула посуха.
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