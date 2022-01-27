Кошти виділять у межах наступної фази Данської програми європейського сусідства в період 2022-2026 років.

Королівство Данія спрямує 73 мільйони євро на реалізацію спільних інвестиційних проектів в Україні.

Як йдеться в повідомленні на сайті МЗС України, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом під час візиту до Копенгагена.

Зокрема, на запит Кулеби Данія погодилася розглянути додаткові можливості підтримки для забезпечення фінансової та економічної стабільності України.

Міністри обговорили втілення спільних інвестиційних проектів. Відповідно до рішення данського уряду, Україна стане ключовим одержувачем технічної допомоги Данії в рамках наступної фази Данської програми європейського сусідства DANEP в період 2022-2026 років із загальним бюджетом у 170 млн євро, 73 з яких буде спрямовано на проекти в Україні.

"Високо цінуємо прагнення данського уряду нарощувати економічну та інвестиційну співпрацю з Україною. Це надсилає чіткий сигнал іноземним інвесторам про те, що попри безпекові виклики, ситуація залишається під контролем, наша держава демонструє економічне зростання, вона приваблива для інвестицій та успішних комерційних проектів", - наголосив Кулеба.

Міністр також зустрівся із провідними експертами та представниками неурядових організацій Данії, яким розповів про зусилля України із захисту миру, справедливості та безпеки в Європі, пошук шляхів політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Читайте такожНа рівні Непалу та Замбії: У рейтингу сприйняття корупції Україна посіла 117 місцеОкремо Кулеба додав, що в Україні дуже цінують непохитну підтримку Данією суверенітету та територіальної цілісності нашої держави як на двосторонньому рівні, так і в рамках ЄС і НАТО. За словами міністра, виділення Данією додаткових 22 мільйонів євро на сектор безпеки України є важливим внеском у стійкість та безпеку нашої держави.

Як повідомляв УНІАН, вчора заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма заявив, що Україна планує отримати кредитів на щонайменше 3 мільярди доларів для стабілізації фінансової системи.

24 січня стало відомо про виділення Європейським Союзом макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро.

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