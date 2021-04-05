Доходи за цей період становили 116,6 млрд грн, видатки - 124,1 млрд грн.

Дефіцит Пенсійного фонду України (ПФУ) у січні-березні 2021 року становив 7,5 млрд грн.

Читайте такожУ Мінсоцполітики визнали, що майже 2 мільйони пенсіонерів отримують менше ніж 2 тисяч гривень на місяцьПро це повідомив ПФУ на своєму офіційному сайті.

Згідно з опублікованими даними, доходи за цей період становили 116,6 млрд грн, видатки 124,1 млрд грн.

Надходження ПФУ в лютому становили 40,1 млрд грн, з них 26,2 млрд грн - власні доходи, а 13,9 млрд грн - кошти з держбюджету.

Зазначається, що при цьому надходження від єдиного соціального внеску (ЄСВ) у березні становили 23,3 млрд грн при запланованих 24 млрд грн, тоді як за перший квартал цей показник становив 66,2 млрд грн, що на 3,3 млрд грн менше від очікуваного показника.

Раніше повідомлялося, що дефіцит Пенсійного фонду України у 2020 році склав 13,2 млрд грн.

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Автор: Богдан Слуцький