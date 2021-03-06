Україна сподівається на подальшу програму співпраці з МВФ.

У Мінфіні не бачать економічних передумов для дефолту в Україні.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає РБК-Україна.

За словами чиновника, Україна сподівається на подальшу програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, але йому хотілося б, щоб транші МВФ виділив ще минулого року.

"Дефолту не буде. Дефолт - це політичне рішення, а потім тільки економічний. Економічних передумов я не бачу", - сказав Марченко.

При цьому міністр допустив можливі затримки з виділенням траншу в цьому році. Марченко зазначив, що МВФ хоче бачити ринок газу та електроенергії в Україні, а також вирішення низки антикорупційних питань.

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Співпраця України і МВФ: що відомо

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 мільярда SDR (близько 5 мільярдів доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 мільярда доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду 11 січня 2021 року відновила в Україні роботу з перегляду програми stand-by. Робота тривала до 12 лютого. Місія МВФ завершилася в Україні без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

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Автор: УНІАН