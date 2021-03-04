Голова "Слуги народу" підкреслив, що ручне регулювання цін на газ не є єдиним зауваженням МВФ до України.

Місія МВФ має запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить силу встановлена урядом гранична ціна на газ для населення.

Про це повідомив голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко, пише Суспільне.

"Місія МВФ завершила свою проміжну роботу і вони вказали на нюанси в нашій спільній роботі, які їх хвилюють по виконанню домовленостей. Сказали, що скоро повернуться, зокрема, після того, як закінчиться наша історія з газом. Вона триває до першого квітня", - пояснив Корнієнко.

Голова "Слуги народу" підкреслив, що ручне регулювання цін на газ не є єдиним зауваженням МВФ до України. За його словами, "також їх хвилює судова реформа та антикорупційне законодавство".

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Співпраця України і МВФ: що відомо

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 мільярда SDR (близько 5 мільярдів доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 мільярда доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду 11 січня 2021 року відновила в Україні роботу з перегляду програми stand-by. Робота тривала до 12 лютого. Місія МВФ завершилася в Україні без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

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Тарифи на газ в Україні

18 січня Кабінет міністрів встановив з лютого і до кінця опалювального сезону граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів. З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло й електроенергію. Також у січні 2021 року ціна на газ як товар досягала майже 11 грн за куб. м. Крім того, у 1,6 раза зросли тарифи на його транспортування в будинки громадян.

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Автор: УНІАН