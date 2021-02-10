Залишки за гривневими кредитами зросли на 0,6%, за валютними – скоротилися на 0,8%.

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за січень знизився на 1,4% – до 825,3 мільярда гривень, валютних (у доларовому еквіваленті) – зріс на 0,8%, до 17,68 мільярда доларів.

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Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наведеними даними, залишки за гривневими кредитами зросли за січень на 0,6% - до 599,4 мільярда гривень.

Залишки за валютними кредитами за цей період скоротилися на 0,8% - до 12,2 мільярда доларів.

Що цьому передувало

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за 2020 рік зріс на 30,7% – до 838 мільярдів гривень, валютних – на 20,4%, до 17,46 мільярда доларів.

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Автор: Катерина Жирій