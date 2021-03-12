Депозити в українських банках за лютий зросли на 1,2% у гривні й знизилися на 1,2% у валюті.

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за лютий зріс на 1,2% – до 832,8 мільярда гривень, валютних (у доларовому еквіваленті) – знизився на 1,2%, до 17,63 мільярда гривень.

Читайте такожУкраїнські банки опустили ставки за гривневими вкладамиПро це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наведеними даними, залишки за гривневими кредитами зросли за лютий на 0,5% - до 604,7 мільярда гривень.

Залишки за валютними кредитами за цей період скоротилися на 1,5% - до 12,178 мільярда гривень.

Що цьому передувало

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за 2020 рік зріс на 30,7% – до 838 мільярдів гривень, валютних – на 20,4%, до 17,46 мільярда доларів.

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Автор: Катерина Жирій