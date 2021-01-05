Загальний фонд державного бюджету в 2020 році було виконано з дефіцитом у сумі 215,5 млрд грн.

За оперативними даними Державної казначейської служби, у 2020 році до загального фонду держбюджету надійшло 877,6 млрд грн, розпис виконано на 102,2%.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що річні показники наповнення бюджету в 2020 році були забезпечені в повному обсязі, незважаючи на складну ситуацію на початку року, коли в січні-квітні недонадходження до загального фонду держбюджету становили 44,2 млрд грн.

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Згідно з повідомленням, за платежами, стягнення яких контролює Держподатслужба, надходження склали 507,5 млрд грн, або 110,7%, що на 49,2 млрд грн перевищує річний розпис. При цьому відшкодування ПДВ становить 143,1 млрд грн.

Основними платежами, за рахунок яких відбулося перевиконання, стали податок на додану вартість (+40,2 млрд грн), податок на доходи фізосіб і військовий збір (+6 млрд грн), а також акцизний податок з виробленої в Україні продукції (+4, 8 млрд грн).

За даними Мінфіну, надходження до загального фонду держбюджету митних платежів становлять 297 млрд грн, або 91,2% від річного розпису. При цьому розпис на грудень було перевиконано Держмитслужбою на 23,5%, або +6,2 млрд грн.

"За оперативними даними ДКСУ, за 2020 рік видатки за загальним фондом державного бюджету становили 1,098 трлн грн, або 96,7% річного розпису. При цьому соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу і субвенції та дотації місцевим бюджетам повністю профінансовані згідно з розписом на підставі платіжних доручень", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що загальний фонд державного бюджету в 2020 році було виконано з дефіцитом у сумі 215,5 млрд грн при затвердженому законом про бюджет граничний обсяг у сумі 274,5 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету 2020 року становили 621,5 млрд грн, або 93,8% від запланованих на цей період.

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Нагадаємо, станом на 1 січня 2021 року на рахунках Державної казначейської служби України налічується 70,7 млрд грн, що є рекордною сумою за останні 10 років.

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Автор: Катерина Жирій