Допомога складе 3600 грн на дорослого та 6600 грн на дитину.

Малозабезпечені багатодітні сім’ї у кількох районах прифронтових областей України протягом 3 місяців зможуть отримувати грошову допомогу від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

"Мова йде про виплати для малозабезпечених багатодітних сімей у восьми прифронтових районах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Такі родини зможуть протягом трьох місяців отримувати по 3600 грн на дорослого та 6600 грн на дитину", - повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Також він наголосив, що уряд продовжує також програму щомісячних доплат до пенсій за віком. Пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, отримають щомісячну доплату до пенсії у розмірі 570 грн. Пенсіонери віком 75-80 років отримають 456 грн, пенсіонери віком 70-75 років — додаткові 300 грн щомісяця.

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Грошова допомога українцям під час війни

У вересні віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що українські біженці, що повертаються з-за кордону, також зможуть оформити державну грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

У серпні стало відомо, що Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) розпочала перерахування додаткових грошових виплат пенсіонерам у регіонах, які найбільше постраждали від війни. Протягом не менше 4 місяців понад 260 тисяч пенсіонерів у 9 областях України мали отримувати доплати до пенсій.

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