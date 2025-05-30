Виплата призначається при влаштування на роботу в сільській місцевості або на території активних бойових дій.

Уряд запровадив одноразову виплату в 200 тисяч гривень для випускників медичних вишів, які влаштовуються на роботу в медзаклади сільської місцевості або на території активних бойових дій.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Схвалюємо постанову про запровадження одноразової виплати в 200 тис. грн для випускників медичних вишів, які влаштовуються на роботу в медзаклади сільської місцевості або на території активних бойових дій. Це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях", - сказав він.

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Медичні працівники і мобілізація – інші новини

У квітні стало відомо, що частину цивільних медиків позбавлять броні від мобілізації, але це не буде масовим явищем. У Міністерстві оборони України заявили, що запит на розбронювання стосується лише фахівців дефіцитних спеціальностей, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та необхідні для доукомплектування медичних підрозділів ЗСУ.

Зокрема, йдеться про посади санітарних інструкторів (медичних сестер і братів), фельдшерів та військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом "лікувальна справа (сімейний лікар)" за контрактом строком на 1 рік.

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