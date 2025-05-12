Новий закон про студентські візи ухвалив парламент Польщі і вже підписав польський президент.

Відтепер іноземцям, які бажають отримувати освіту в Польщі, доведеться довести, що вони на належному рівні володіють мовою викладання - в більшості випадків це буде саме польська. Про це повідомляє інформаційний портал InPoland.

Видання зазначає, що наприкінці квітня Сенат Польщі ухвалив закон про посилення правил видачі студентських віз іноземцям. Тепер цей закон підписав президент Анджей Дуда. Поправки мають на меті обмежити візові зловжвивання, коли іноземці отримують студентські візи не заради навчання в Польщі, а щоб легально в'їхати на територію Шенгенської зони і потім там працювати.

Згідно з новими правилами, іноземці, які бажають навчатися в Польщі, повинні будуть пред’явити документ, що підтверджує знання мови викладання на рівні B2, або вище. Крім того, навчальні заклади тепер повинні негайно повідомляти МЗС про те, що студент-іноземець не розпочав навчання у даному навчальному закладі.

Відео дня

Ще одне правило обмежить кількість іноземців у польських вишах. Тепер їх повинно бути не більше половини від загальної кількості студентів. Якщо виш вже має більше половині іноземних студентів, йому заборонено приймати на навчання нових іноземців, до кількість вже наявних не знизиться нижче 50%.

Європа посилює міграційні правила

Як писав УНІАН, зараз у Польщі обговорюють ідею значного посилення вимог до іноземців, які прагнуть отримати польське громадянство. Наразі подавати заяву на отримання польського паспорта можна після трьох років проживання в країні. Цей строк хочуть збільшити до 10 років.

Також нещодавно міграційні правила посилила Франція. Нова директива вимагає від претендентів на громадянство кращого володіння французькою мовою та знань про історію Франції. Також кандидатів перевірятимуть на предмет кримінального минулого.

Вас також можуть зацікавити новини: