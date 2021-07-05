За словами експерта, зміна курсу пов'язана з перевищенням пропозиції над попитом на валютному ринку.

До кінця цього тижня в Україні може дещо змінитися курс долара.

Як заявив аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, до 9 липня курс долара опуститься з 27,3 до психологічної позначки у 27 грн/дол. Про це повідомляє "Обозреватель".

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За словами експерта, зміна курсу пов'язана з перевищенням пропозиції над попитом на валютному ринку.

"Гривня буде рости. Середній курс продажу долара в Україні з 5 по 9 липня знизиться до 27,00 грн", - зазначив експерт.

За його словами, коливання в рамках 27,00 - 27,45 можливі залежно від регіону. Причину такої динаміки експерт бачить у великій кількості іноземної валюти на ринку.

На думку експерта, гривня може почати дешевшати тільки ближче до кінця літа у зв'язку з сезонним фактором. У цей період збільшаться закупівлі енергоресурсів напередодні опалювального сезону, що на думку Орищака може вплинути на ситуацію на валютному ринку.

Курс на 5 липня

Національний банк України на понеділок, 5 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,41 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок був встановлений на рівні 32,41 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 11 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Олена Коваленко