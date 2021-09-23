Національний банк України на п'ятницю, 24 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,53 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 31,08 грн/євро, таким чином, гривня зміцнилася на рівні 31 копійку в порівнянні з попереднім показником.
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Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,59/26,61 грн/дол., до євро - на рівні 31,15/31,17 грн/євро.
Курс на 23 вересня:
Національний банк України на четвер, 23 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,67 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.
Прогноз:
Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.
Кабінет міністрів прогнозує падіння обмінного курсу гривні стосовно долара до 28,6 грн/дол. в наступному році.