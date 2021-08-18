Курс гривні до євро склав 31,24 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 19 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,65 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 31,24 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 14 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,64/26,66 грн/дол., до євро - на рівні 31,22/31,24 грн/євро.

Курс на 18 серпня:

Національний банк України на середу, 18 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,68 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій