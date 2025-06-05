Україна і США хочуть запустити роботу Фонду корисних копалин до кінця року, і перше його засідання заплановано на липень.

Про це повідомила перший віцепрем'єр Юлія Свириденко. Вона провела зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і Корпорацією з фінансування розвитку, яка стане партнером Фонду корисних копалин.

"Ми обговорили дуже конкретні кроки, як зробити цей фонд працездатним протягом цього року", - сказала вона, передає Reuters.

За її словами, сторони планують провести перше засідання ради директорів цього Фонду в липні й обговорити, яким буде початковий капітал. Свириденко додала, що потрібно "прийняти інвестиційну стратегію для цього фонду на наступні кілька років".

Угода про видобуток корисних копалин

Переговори про угоду щодо корисних копалин супроводжувалися цілою низкою конфліктів і непорозумінь. Однак зрештою договір було підписано.

Угоду про видобуток українських корисних копалин, яку активно просуває президент США Дональд Трамп, підписав Свириденко у Вашингтоні у квітні після тижнів складних перемовин, які зробили умови вигіднішими для Києва.

Трохи пізніше Верховна Рада ратифікувала цю угоду.

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