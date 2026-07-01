НБУ посилює гривню другий день поспіль: офіційний курс валют на 2 липня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,97 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 2 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,76 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,97 грн за один євро, тобто гривня зросла на 6 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,83/44,86 грн/дол., а до євро - 51,03/51,05 грн/євро.

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Курс долара в Україні - останні новини

Курс долара до гривні в банках України 1 липня знизився на 13 копійок і складав 44,99 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,44 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні просів на 16 копійок і становив 51,38 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,73 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 15 копійок і становив 44,9 гривні за долар, а курс євро також втратив 15 копійок і складає 51,3 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,3 гривні, а євро - за курсом 50,3 гривні за одиницю іноземної валюти.

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