У 'ПриватБанку' подешевшала валюта: яка ціна долара та євро 1 липня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,04 грн, а євро – 51,28 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" в середу, 1 липня, знизився на 15 копійок і становить 44,9 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також втратив 15 копійок і складає 51,3 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,3 гривні, а євро - за курсом 50,3 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" в середу втратив 1 копійку гривні і складає 45,04 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 27 копійок і складає 51,28 гривні.

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Курс долара в Україні - останні новини

НБУ встановив на 1 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,79 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,03 грн за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 13 копійок і складає 44,99 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,44 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні просів на 16 копійок і становить 51,38 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,73 гривні за євро.

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