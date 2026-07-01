Валюта в банках і обмінниках України дешевшає: скільки коштує долар та євро сьогодні

Продати дол можна в середньому за курсом 44,44 грн, а євро – 50,73 грн.

Курс долара до гривні в банках України в середу, 1 липня, знизився на 13 копійок і складає 44,99 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,44 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні просів на 16 копійок і становить 51,38 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,73 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,75 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,60 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,37 грн/євро, а курс продажу - 51,15 грн/євро.

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Курс долара в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на 1 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,79 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,03 грн за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що курс долара в Україні в останні дні червня та на початку липня перебуватиме в межах 44,6–45,25 гривні, а євро – 51,5–52,5 гривні.

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