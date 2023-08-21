Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,84 грн.

Готівковий курс гривні до долара у "ПриватБанку" сьогодні, 21 серпня, подорожчав на 25 копійок - до 38,05 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові подорожчав на 5 копійок – до 41,80 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,35 гривень, євро - за курсом 40,80 гривень за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,84 грн.

Курс долара в Україні

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 21 серпня, послабшав на 15 копійок - до 38,25 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні послабшав на 5 копійок - до 41,80 грн за євро.

За словами директора департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анни Золотько, зростання курсу долара від початку серпня пов’язане одразу із кількома чинниками. Початок тренду був закладений зниженням облікової ставки, яке збіглося із періодом виплат зарплат українцям, тому очікування учасників ринку та додаткова гривнева ліквідність дещо підвищили попит на валюту з боку населення і дали можливість продавцям іноземної валюти включитися в гру на підвищення.

Крім цього, тренд до зростання курсу долара підтримало також збільшення тривожності у суспільстві через наближення осені та очікування повторення енергетичної кризи, що створює додатковий попит на валюту з боку приватних імпортерів.

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