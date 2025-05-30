Сергій Ніколайчук зазначив, що доларові ринки й надалі будуть провідними у світі.

Долар поки що не має жодних повноцінних альтернатив на світовій арені. При цьому деякі валюти можуть посилювати свої позиції на тлі того, що американська валюта може слабшати на регіональних ринках.

Заступник глави НБУ Сергій Ніколайчук розповів в інтерв'ю Forbes Ukraine, що 2015 року долар досяг піку, після чого спостерігається його ослаблення як глобальної резервної валюти.

"На сьогодні немає альтернативи для долара в цій ролі, тому найближчим десятиліттям долар точно залишатиметься основною світовою резервною валютою. Однак його конкуренти, найімовірніше, потроху послаблюватимуть його", - зазначив Ніколайчук.

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За його словами, США, найімовірніше, залишаться найбільшою економікою світу, а ринки в доларах будуть провідними. При цьому він зазначив, що високий дефіцит держбюджету і держборгу, використання санкцій американською владою, а також нападки на незалежність центробанку підривають віру в долар.

"Це створює передумови для пошуку якихось альтернатив. Жодна з цих альтернатив на сьогоднішній день не має шансу на те, щоб зіштовхнути долар із п'єдесталу", - вважає заступник голови НБУ.

На його думку, на регіональному рівні можливе посилення ролі євро і юаня, а також криптовалюти, але вони мають слабкі місця, які не дадуть змоги істотно їм збільшити вагу. Водночас розвиток нових технологій, платіжних систем, інформаційних технологій знижує необхідність в одній глобальній валюті.

"У цих умовах Україні потрібно й надалі фокусуватися на внутрішньому аспекті стабільності національної валюти, тобто забезпечувати цінову стабільність, а саме підтримувати 5%-ву інфляцію. При цьому має посилюватися роль обмінного курсу для адаптації економіки і як абсорбера шоків", - підсумував Ніколайчук.

Долар на світовій арені - останні новини

Президент Європейського центробанку Крістін Лагард заявила, що євро може стати альтернативою долару і принести ЄС величезні вигоди.

Крім того, у США окремі штати почали дозволяти використання золота і срібла для купівлі товарів. Таке рішення 2011 року ухвалили в штаті Юта, а цього року - Флорида.

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