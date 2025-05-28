Анастасія Горбачова

Такі операції можна буде проводити з 1 липня 2026 року, якщо нічого не зміниться.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс підписав законопроєкт, який визнає золото і срібло законним платіжним засобом. Тепер жителі штату зможуть використовувати ці метали в платіжних операціях.

Видання Business Insider пише, що документ запускає процес, що дає змогу уряду або приватним організаціям добровільно приймати золото і срібло як форму оплати боргів. Законопроєкт також передбачає звільнення від податку з продажів під час купівлі дорогоцінних металів, якщо вони відповідають вимогам чистоти або якщо сума продажу золота чи срібла перевищує 500 доларів.

Закон набуде чинності 1 липня 2026 року, якщо законодавчі збори Флориди до цього часу не затвердять правила реалізації законопроєкту.

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За словами ДеСантіса, цей крок покликаний забезпечити фінансовий суверенітет штату.

"Флорида твердо стоїть за свободу, економічне самовизначення та опір надмірному впливу уряду. Але занадто довго застарілі правила і непотрібні податки з продажів робили недоцільним вихід жителів Флориди на ринок золота і срібла", - заявив губернатор.

Законопроєкт Флориди свідчить, що золоті монети повинні мати чистоту 99,5%, а срібні - 99,9%, щоб бути визнаними законним платіжним засобом. Також на монетах мають бути проставлені вага і чистота.

Урядові організації також можуть приймати золото або срібло, але тільки у формі електронного переказу, йдеться в документі.

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Флорида не перший штат, який визнав дорогоцінні метали платіжним засобом. Штат Юта в 2011 році ухвалив закон про визнання золота і срібла законним платіжним засобом і звільнення монет від податків штату.

Ціни на золото - останні новини

У той час як ціна на срібло коливається протягом багатьох років, золото перебуває на підйомі, досягнувши у квітні історичного максимуму в 3500 доларів за унцію, оскільки інвестори продовжують звертатися до дорогоцінного металу на тлі економічної невизначеності.

5 травня золото вже перебувало на позначці 3 299 доларів за тройську унцію. Це сталося на тлі побоювань щодо економічного спаду, тарифної невизначеності та закупівель валюти центральним банком, що призвело до зростання попиту.

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