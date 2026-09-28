В Україні подешевшала валюта: свіжий курс долара і євро

Продати долар можна в середньому за курсом 44,55 грн, а євро – 50,84 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 28 вересня, знизився на 14 копійок і складає 45,09 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,55 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і становить 51,55 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,84 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,95 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,80 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,66 грн/євро, а курс продажу - 51,45 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 28 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,84 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,14 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що курс долара в Україні до 4 жовтня становитиме 44,5–44,8 гривні на міжбанківському ринку та 44,6–45 гривні на готівковому ринку. За його словами, долар і євро доступні в банках та обмінниках, а тому дефіциту, який міг би спровокувати додаткову нервозність, немає.

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