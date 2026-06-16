У банках та обмінниках подорожчав євро: курс валют в Україні 16 червня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,55 грн, а євро – 51,60 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 16 червня, знизився на 1 копійку і складає 45,09 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,55 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 52,40 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,60 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,87 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,80 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,35 грн/євро, а курс продажу - 52,15 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 16 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,81 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на рівні попереднього показника.

Щодо євро гривня послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 52,04 гривні за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 22 квітня – 51,91 грн/євро).

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує, що у базовому сценарії офіційний курс долара перебуватиме в межах 44,45-44,95 грн за долар, а готівковий – 44,65-45,25 грн. Водночас готівковий євро може торгуватися в діапазоні 51,75-52,50 грн.

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