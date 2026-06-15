Євро встановив новий рекорд: офіційний курс валют в Україні на вівторок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 52,04 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 16 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,81 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на рівні попереднього показника.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 52,04 гривні за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 22 квітня – 51,91 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,83/44,86 грн/дол., а до євро - 52,05/52,07 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 15 червня знизився на 9 копійок і складав 45,10 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 44,55 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 3 копійки і становив 52,30 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,60 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 5 копійок і становив 45,05 гривні за долар, а курс євро також зріс на 5 копійок і складав 52,35 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 51,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

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