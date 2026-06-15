Євро встановив новий рекорд: офіційний курс валют в Україні на вівторок

Національний банк України встановив на вівторок, 16 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,81 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на рівні попереднього показника.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 52,04 гривні за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 22 квітня – 51,91 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,83/44,86 грн/дол., а до євро - 52,05/52,07 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 15 червня знизився на 9 копійок і складав 45,10 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 44,55 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 3 копійки і становив 52,30 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,60 гривні за євро. 

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 5 копійок і становив 45,05 гривні за долар, а курс євро також зріс на 5 копійок і складав 52,35 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 51,35 гривні за одиницю іноземної валюти. 

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