Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,35 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 28 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,54 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також трохи подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 43,35 грн/євро, тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,49/40,51 грн/дол., євро – 43,30/43,31 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 27 червня, не змінився і складає 40,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 10 копійок і складає 44,00 грн за євро.

У липні ситуація на валютному ринку буде дуже схожою на червневу: за частих, ледь не щоденних валютних змін, курсові показники не вибиватимуться за межі нових валютних коридорів, прогнозує начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

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