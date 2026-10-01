Долар США зріс до максимуму за понад три місяці, - Reuters

Індекс долара піднявся до найвищого рівня з 25 червня.

Долар США у четвер, 1 жовтня, досягнув максимуму більш ніж за три місяці завдяки тривалому зростанню дохідності державних облігацій США, яке було частково зумовлене побоюваннями щодо стійкого цінового тиску, спричиненого війною США та Ізраїлю проти Ірану.

Як пише Reuters, інфляція у США у серпні зросла менше, ніж очікувалося, що послабило очікування щодо підвищення Федеральною резервною системою (ФРС) ключової ставки цього місяця. Водночас різкий стрибок інфляції в єврозоні підкреслив загрозу, яку високі ціни на енергоносії й надалі становлять для світової економіки.

"Поки дохідність продовжує зростати, це підтримує долар. Якщо ми досягнемо переломного моменту, коли це почне справді тиснути на фондовий ринок, долар може отримати від цього додаткову підтримку", – сказав керівник стратегії валютного ринку National Australia Bank Рей Аттрілл.

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Зазначається, що у вересні світові облігації продемонстрували найбільше за останні роки місячне падіння, що призвело до зростання їхньої дохідності. Причиною стало поєднання погіршення стану державних фінансів, надлишкової пропозиції нових випусків облігацій та прискорення інфляції.

Індекс долара США, який відображає його курс до кошика основних валют, піднявся до 101,66 – найвищого рівня з 25 червня – продовживши зростання у вересні на 2%.

Курс долара США до єни зріс на 0,54% – до 158,29 єни за одиницю американської валюти, після падіння на 1,4% до японської валюти минулого місяця.

Австралійський долар опустився до дворічного мінімуму – 0,6940 долара США. Новозеландський долар також знизився, досягнувши найнижчого рівня з листопада 2025 року – 0,5618 долара США.

Курс долара в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 1 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,68 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 18 копійок, порівняно з попереднім показником.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що на курс валют у жовтні впливатимуть російські атаки, світові ціни на енергоносії, ситуація з логістикою та дії Нацбанку. Згідно з його прогнозом, курс долара в Україні цього місяця перебуватиме в діапазоні 44,6–45,4 гривні.

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