Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн режимі.

Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні, 21 вересня, розпочинає свою роботу з перегляду програми stand-by в Україні.

Про це повідомила прес-служба представництва МВФ в Україні.

"Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні свою роботу і продовжуватиме обговорення з владою України першого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн режимі", - йдеться у повідомленні з посиланням на постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

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Довідка УНІАН. 9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Місія завершилася без ухвалення рішення про перегляд програми.

У серпні Україна отримала від МВФ понад 2,7 млрд дол. внаслідок розподілу спеціальних прав запозичень (СПЗ) у рамках допомоги країнам-учасницям фонду у відновленні економіки, що постраждала внаслідок пандемії.

9 вересня голова НБУ Кирило Шевченко повідомив, що за планом другий транш МВФ для України має становити 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що приблизно дорівнює 700 млн дол.

Місія МВФ в Україні: що відомо

Автор: Катерина Жирій