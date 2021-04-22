Очікується, що допомогу отримають близько 175 тисяч підприємців і найманих працівників.

На виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців і найманих працівників уряд спрямував 1,4 мільярда гривень, її отримають близько 175 тисяч громадян.

Про це повідомило Міністерство фінансів України на своєму офіційному сайті.

"З 19 ​​квітня 2021 року розпочався прийом заявок на отримання 8 тисяч одноразової матеріальної допомоги від держави. Підприємці та наймані працівники, діяльність яких була припинена на час перебування області в "червоній" зоні, зможуть оформити заяву на отримання грошової допомоги. Для цього необхідно зареєструватися через додаток або єдиний портал державних послуг "Дія", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що після заповнення заяви та перевірки його в реєстрах Пенсійного фонду України підприємці та наймані працівники отримають матеріальну допомогу на свій особистий рахунок.

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Виплата ФОПам 8 тисяч допомоги через карантин

30 березня Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроект, спрямований на фінансову підтримку підприємців і найманих працівників, які вимушено припинили роботу в регіонах "червоної" зони карантину через погіршення ситуації із захворюваністю COVID-19.

З 19 квітня фізичні особи-підприємці та наймані працівники з регіонів "червоної" карантинної зони отримали можливість подати заяви на отримання 8 тис. грн держдопомоги в мобільному додатку та на порталі Дія.

20 квітня 2021 року стало відомо про те, що ФОПи з "червоних" зон зможуть отримати допомогу тільки через Дію.

Того ж дня, 20 квітня 2021 року, ФОПам з "червоних" зон розповіли, скільки разів до кінця року вони зможуть отримати обіцяні 8 тисяч гривень.

Станом на 21 квітня заявки на отримання державної допомоги в розмірі 8 тис. грн в разі знаходження того чи іншого регіону в «червоній» зоні карантину подали вже 206 тисяч осіб.

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Автор: Богдан Слуцький