На виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців і найманих працівників уряд спрямував 1,4 мільярда гривень, її отримають близько 175 тисяч громадян.
Про це повідомило Міністерство фінансів України на своєму офіційному сайті.
"З 19 квітня 2021 року розпочався прийом заявок на отримання 8 тисяч одноразової матеріальної допомоги від держави. Підприємці та наймані працівники, діяльність яких була припинена на час перебування області в "червоній" зоні, зможуть оформити заяву на отримання грошової допомоги. Для цього необхідно зареєструватися через додаток або єдиний портал державних послуг "Дія", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що після заповнення заяви та перевірки його в реєстрах Пенсійного фонду України підприємці та наймані працівники отримають матеріальну допомогу на свій особистий рахунок.
Читайте такожШмигаль розповів, що відбувається з виплатою обіцяних ФОПам 8 тисяч
Виплата ФОПам 8 тисяч допомоги через карантин
- 30 березня Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроект, спрямований на фінансову підтримку підприємців і найманих працівників, які вимушено припинили роботу в регіонах "червоної" зони карантину через погіршення ситуації із захворюваністю COVID-19.
- З 19 квітня фізичні особи-підприємці та наймані працівники з регіонів "червоної" карантинної зони отримали можливість подати заяви на отримання 8 тис. грн держдопомоги в мобільному додатку та на порталі Дія.
- 20 квітня 2021 року стало відомо про те, що ФОПи з "червоних" зон зможуть отримати допомогу тільки через Дію.
- Того ж дня, 20 квітня 2021 року, ФОПам з "червоних" зон розповіли, скільки разів до кінця року вони зможуть отримати обіцяні 8 тисяч гривень.
- Станом на 21 квітня заявки на отримання державної допомоги в розмірі 8 тис. грн в разі знаходження того чи іншого регіону в «червоній» зоні карантину подали вже 206 тисяч осіб.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram